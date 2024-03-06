Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düştü

Pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece’de, pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ. D. isimli çocuk açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, önce çamaşır iplerinin üstüne ardından betona düştü. Gürültüyle sokağa çıkan bir esnaf, çocuğun yere düştüğünü fark etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan İ.D.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavisine devam edilen 4 yaşındaki İ.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çocuğun annesini karakola götürdü. Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan anne, serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düştü - 1. Resim

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Olayla ilgili konuşan Yavuz Avcı isimli esnaf, "Sabah iş başı yapmıştık. Bir ses geldi, büyük bir gürültü koptu. Baktım çocuk düşmüş, yatıyor. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuk nefes alıyordu, hayati tehlikesi var mı yok mu bilmiyorum. Ama aldılar götürdüler" dedi.

Pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düştü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanlı infazın sebebi belli oldu! Yediği dayağı hazmedememiş - GündemKanlı infazın sebebi belli oldu! Yediği dayağı hazmedememişEylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi - GündemEylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı!Sudan liderinin oğlu Ankara'da kaza yaptı! Durumu kritik - GündemSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazadan yaralı kurtulan arkadaşı dehşeti anlattı - GündemDehşet anlarını anlattı: Telefonum elimden alındıBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgun - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgunYSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır - Gündem"Deprem bölgesi seçime hazır"Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda - GündemEvi olan herkesi ilgilendiriyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...