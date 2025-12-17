İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapısını değiştirerek Emniyet Başkanlığı adı altında yeniden teşkilatlandırmak için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlemenin emniyet teşkilatının kurumsal kapasitesini artırmayı ve günümüz ihtiyaçlarına daha etkin yanıt vermeyi amaçladığını açıkladı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni yapı kapsamında bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapısının değişmesi için çalışmalara başladı. Genel Müdürlük, Emniyet Başkanlığı olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Yerlikaya, kendileri için her bir polisin hakkının, hukuku ve huzurunun kamu düzenin tali değil ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

EGM'NİN YERİNE EMNİYET BAŞKANLIĞI GELİYOR

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR YIL SONUNDA BİTECEK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya şunları kaydetti:

"Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz."

MECLİS'E GELECEK

Mevcutta EGM'ye bağlı olan Trafik Daire Başkanlıkları, genel müdürlük seviyesine çıkarılacak. Bu sayede teşkilatın ihtiyaçlarına cevap verecek yapı oluşturulması hedefleniyor. Yeni teşkilat yapısına ilişkin çalışma tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

