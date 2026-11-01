Sarıgül'den Özgür Özel'e 600 bin dolara varan ödeme iddiası! Emir Sarıgül'ün ek ifadesi ortaya çıktı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada Emir Sarıgül'ün ek ifadesi dikkat çekti. Babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e farklı tarihlerde 600 bin dolara varan tutarda para verdiğini iddia eden Emir Sarıgül, 250 bin doların otomobile bırakıldığını, 100 bin doların ise atkı paketine konularak teslim edildiğini öne sürdü. Sarıgül, parti otobüsünün tasarımı için de 250 bin dolar ya da euro verildiğini söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ek ifade veren Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini iddia etti. Sarıgül, ilk ifadesinde anlatmadığı bazı hususları paylaşmak istediğini belirterek söz konusu para teslimatlarına ilişkin babasından öğrendiğini söylediği ayrıntıları anlattı.

Mustafa Sarıgül - Emir Sarıgül

250 BİN DOLARI ÖZGÜR ÖZEL'İN OTOMOBİLİNE BIRAKMIŞ

Emir Sarıgül, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında genel merkez binasının iç tefrişatı için 250 bin doların Özgür Özel'e ait otomobile bırakıldığını öne sürdü.

Sarıgül, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı.

Yeni Parti lideri Özgür Özel

OTOBÜS İÇİN DE 250 BİN DOLAR YA DA EURO VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Emir Sarıgül, partiye ait bir otobüsün ses sistemi ve iç tasarımı için de babasının Özgür Özel'e para verdiğini söyledi.

Sarıgül, 250 bin dolar ya da euro tutarındaki paranın, Silivri'de katıldıkları bir duruşmanın ardından gittikleri Büyükçekmece'deki balıkçı restoranının çıkışında elden verildiğinin babası tarafından kendisine anlatıldığını belirtti.

Söz konusu olayın son iki ay içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Mustafa Sarıgül - Emir Sarıgül

100 BİN DOLARI ATKI PAKETİNE KOYMUŞ

Emir Sarıgül'ün ek ifadesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri ise 100 bin doların iki atkıyla birlikte hediye paketine konulduğuna ilişkin anlatımı oldu.

Yaklaşık bir ay önce babasının kendisinden Vakko'dan iki atkı almasını istediğini belirten Sarıgül, süreci şöyle anlattı:

O tarihte babam Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Bunun üzerine babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu. Paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında bunu bir hediye paketi şekline getirdik.

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PARANIN ANKARA'DAKİ YEMEKTE VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Mustafa Sarıgül'ün hazırlanan paketi alarak İstanbul Havalimanı'na gittiğini ve uçakla Ankara'ya geçtiğini söyleyen Emir Sarıgül, babasının önce Meclis'e, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve gittiğini belirtti.

Sarıgül, "Akşamına da Özgür bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Paranın elden kendisine verildiğini de babam bana hemen ertesi gün söyledi" ifadelerini kullandı.

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BABASIYLA 50 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALADIĞINI ANLATTI

Ek ifadesinde annesinden kalan mirasa ilişkin anlaşmazlıklara da değinen Emir Sarıgül, babasının kendisine 5 taşınmazı devretmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Nişantaşı, Marmaris, Mecidiyeköy ve Ankara'da bulunan taşınmazların devredilmemesi ihtimaline karşı avukat huzurunda 50 milyon dolarlık teminat senedi imzalandığını belirten Sarıgül, sözleşme ve senedin aslının avukatı Emrah Cengiz'in kasasında bulunduğunu ifade etti.

Emir Sarıgül

TAHLİYESİNİ VE KORUMA TALEP ETTİ

Emir Sarıgül, ifadesinin sonunda iki kızının bakımından sorumlu olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Ev hapsi seçeneğinin de değerlendirilmesini talep eden Sarıgül, tahliye edilmesi halinde güvenliği için devlet koruması istediğini söyledi.

Sarıgül, "Benim yaşanan olaylarla bir ilgim yoktur. Suçsuzum." diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

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