Arnavutköy’de kiracı olarak yaşayan Raif Çiçek’e, sayaç değişiminin ardından “kaçak doğalgaz” iddiasıyla 21 bin liralık ceza kesildi. Engelli çocuğu bulunan baba karara tepki gösterdi.

Arnavutköy’de kaçak doğalgaz kullandığı iddiasıyla 21 bin 189 TL’lik ceza gelen Raif Çiçek, İGDAŞ’a tepki gösterdi.

İddiaya göre; İGDAŞ tarafından, Bolluca Mahallesi’nde Çiçek’in kiracı olarak ikamet ettiği binada prosedür gereği 10 yılda bir yapılan doğalgaz sayacı değiştirildi. Sayaç değişiminin ardından, sökülen eski sayacın laboratuvar incelemesinde “gaz kaçağı tespit edildiği” gerekçesiyle Çiçek adına 21 bin 189 liralık kaçak kullanım faturası oluşturuldu.

Duruma itiraz eden Çiçek, İGDAŞ’a gidip şikâyetçi oldu. Down sendromlu oğluna bakmak zorunda olan baba, yetkililerden yardım istedi.

Sayacı değiştiren İGDAŞ, 21 bin TL ceza gönderdi

"HEM USULSÜZ HEM DE VİCDANSIZCA"

Sayaç değişiminden kendisinin ve ev sahibinin haberdar edilmediğini öne süren Çiçek şunları söyledi: “Sayaç 10 yılı doldurduğu için değiştirilmiş; ama ne bana ne ev sahibine bir bildirim yapıldı. Aylar sonra ceza geldi. Kaçak kullanımla suçlandım. Saatle oynama şansım yok. Ben mühendis değilim. Faturalarımı da düzenli ödüyorum. Engelli çocuğum var. Soğuk havalarda yakmak zorundayım. Buna rağmen ‘az tüketmişsin’ denilerek ceza kesildi. Bu hem usulsüz hem de vicdansızca.”

Öte yandan, İGDAŞ ekiplerinin sayaçta tekrar kontrol yapacağı belirtildi. Aile, cezanın iptal edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

