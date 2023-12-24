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    Şehit babası Demirtaş ve Kavala'ya 'özgürlük' isteyenlere seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

    Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Elazığ’a getirilerek baba evinden helallik alındı. Daha sonra Aslan’ın naaşı tören için İmam-ı Azam Camisi’ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu.

    Şehit babası Demirtaş ve Kavala'ya 'özgürlük' isteyenlere seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

    KAVALA VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE SESLENDİ

    Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği’ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
    Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

    Şehit babası Demirtaş ve Kavala'ya 'özgürlük' isteyenlere seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

    Cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve emniyet personeli ile binlerce vatandaş katıldı.

    Şehit babası Demirtaş ve Kavala'ya 'özgürlük' isteyenlere seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    ŞehitŞehit BabasıSelahattin Demirtaş
    Haberler > Gündem > Şehit babası Demirtaş ve Kavala'ya 'özgürlük' isteyenlere seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
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