Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve karakterleri Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve karakterleri, dizinin ilk bölümü öncesinde izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan yeni yapım, dikkat çeken hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor. İstanbul'un farklı hayatlarını ve kesişen kaderlerini konu alan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya getirirken, dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları kim? ALTI ÜST İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan gençlerin hayalleri, mücadeleleri ve hayatlarını değiştiren kararları etrafında şekillenen bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Dizi, Emir'i onun ve arkadaşlarının güç, para, dostluk, aşk ve ihanetle sınanan hayatlarını konu ediliyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu dizinin senaryosu Yekta Torun ve Hilal Yıldız tarafından kaleme alındı. Yapım, farklı sosyal çevrelerden gelen karakterlerin yollarının kesişmesini ve İstanbul'un karmaşık yapısı içerisinde verdikleri mücadeleyi konu alıyor. İşte Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler...

Feyyaz Duman - Tarık Dirlik ALTI ÜSTÜ İSTANBUL TARIK KİMDİR? (FEYYAZ DUMAN) Yetimhanede büyüyen Tarık, oğlunu trajik bir kazada kaybettikten sonra hayatının en zor dönemine sürüklenir. Oğlunun ölümünün ardından ailesiyle yolları ayrılan Tarık, yaşadığı acıyla baş etmeye çalışırken kendini genç futbolculara rehberlik ederken bulur. Hayata yeniden tutunma çabası içindeyken karşısına çıkan beklenmedik bir dostluk, onun geçmişiyle yüzleşmesine ve geleceğe yeniden umutla bakmasına vesile olur.

Nehir Erdoğan - Zehra Cankaya ALTI ÜSTÜ İSTANBUL ZEHRA KİMDİR? (NEHİR ERDOĞAN) Zehra, ailesini bir arada tutmaya çalışan güçlü ve fedakar bir annedir. Yaşadığı büyük acıların ardından sarsılan hayatını toparlamaya uğraşırken, beklenmedik bir dostluk sayesinde yeniden umut bulur ve geçmişiyle yüzleşme cesareti kazanır.

İlker Aksum - Bayram Cankaya ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BAYRAM KİMDİR? (İLKER AKSUM) Futbolculuk hayalleri yarım kalmış, mahallede kebapçılıkla geçinmeye çalışan Bayramü kurnaz ve hırslı bir adamdır. Kendi gerçekleştiremediği hedefleri oğlunun üzerinden tamamlamaya çalışırken, bu uğurda çevresindekileri zor durumda bırakabilecek kararlar almaktan çekinmez.

Rahimcan Kapkap - Emir Cankaya ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR KİMDİR? (RAHİMCAN KAPKAP) Yaşadığı mahallenin zorluklarından kurtulmanın yolunu futbolda gören azimli ve mücadeleci bir gençtir. Abisinin ölümünün ardından hayatı tamamen değişen Emir, karşısına çıkan büyük fırsatın perde arkasındaki karanlık gerçeklerden habersiz şekilde hayallerinin peşinden gitmeye çalışır.

Elçin Zehra İrem (Naz Başer), Sena Mia Kalıp (Melek Toprak) ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NAZ KİMDİR? (ELÇİN ZEHRA İREM) Varlıklı bir hayatın içinde büyüyen, iyi kalpli ve fedakar bir genç kızdır. Geçmişine dair saklanan gerçeklerden habersiz olan Naz, hayatına yön veren ilişkileri sorgulamaya başladıkça hem kendini hem de ailesini ilgilendiren büyük sırlarla yüzleşmek zorunda kalır. Kendisine en zıt sandığı rakibinin aslında onu gerçek köklerine götürecek kilit isim olduğunu keşfedecektir. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL MELEK KİMDİR? (SENA MİA KALIP) Melek, zorlu bir hayatın içinde büyüyen ve daha iyi bir hayat hayali kuran hırslı bir genç kızdır. Geçmişinden uzaklaşmaya çalışırken kendini lüks ve ihtişamın içinde bulur. Ancak bu yeni dünyada attığı her adım, onu hem beklenmedik gerçeklerle hem de hayatını değiştirecek sırlarla yüzleşmeye götürür.

Kaan Çakır -Galip Sultan ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALİP SULTAN KİMDİR? (KAAN ÇAKIR) Eski futbolcu, başarılı bir iş insanı ve güçlü bir kulüp başkanıdır. Hırsları doğrultusunda hareket eden Galip, ailesi ve çevresi üzerindeki kontrolünü korumaya çalışırken geçmişten gelen sırlar ve özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle kendini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Yüsra Geyik - Nihal Cankaya ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NİHAL KİMDİR? (YÜSRA GEYİK) Nihal, ailesinin tüm yükünü omuzlayan, kalbiyle mantığı arasında sıkışıp kalan genç bir abladır. Geçmişte yaptığı bir seçimin bedelini öderken, hayatına giren güçlü ve tehlikeli bir adamla bambaşka bir çıkmazın içine girer.

Öykü Gürman - Fahriye Toprak ALTI ÜSTÜ İSTANBUL FAHRİYE KİMDİR? (ÖYKÜ GÜRMAN) Hayatını kızına adayan fedakar bir annedir. Geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran Fahriye, yıllar önce almak zorunda kaldığı bir kararın beklenmedik sonuçlarıyla yüzleşince hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya kalır.

Berk Ali Çatal - Uzay Sultan ALTI ÜSTÜ İSTANBUL UZAY KİMDİR? (BERK ALİ ÇATAL) Varlıklı ve güçlü bir ailenin içinde büyüyen Uzay, otoriter babasının baskısıyla şekillenen bir hayat sürmektedir. Geçmişte yaşanan bir olayın yükünü omuzlarında taşırken, sahip olduklarını kaybetme korkusu onu tehlikeli oyunların başrolü yapar.

Cem Söküt - Şeker İbo / İbrahim Koç ALTI ÜSTÜ İSTANBUL İBO KİMDİR? (CEM SÖKÜT) Mahallenin içinde büyümüş, kurallara pek uymasa da vicdanını kaybetmemiş bir gençtir. Hayatını küçük suçlarla sürdürmeye çalışırken, sevdiklerini korumak söz konusu olduğunda her türlü riski göze alır. En büyük zayıflığı ise kalbini kaptırdığı imkansız aşktır.

Sacide Taşaner - Pamuk Cankaya ALTI ÜSTÜ İSTANBUL PAMUK KİMDİR? (SACİDE TAŞANER) Ailesine ve geleneklerine bağlı görünen Pamuk, çoğu zaman kendi çıkarlarını ön planda tutan bir karakterdir. Geleceğe dair tüm beklentilerini torununun başarısına bağlayan Pamuk, daha rahat ve varlıklı bir yaşam hayali uğruna fırsatları değerlendirmekten çekinmez.

HASAN KORU (DOĞANCAN SARIKAYA) Küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra büyükanne ve büyükbabasının yanında büyüyen Hasan, hırslı ve mücadeleci bir gençtir. İçinde biriktirdiği öfke ve hayal kırıklıklarıyla mücadele ederken, yaşadığı adaletsizlikler onu zor kararlarla karşı karşıya bırakır. SADO / SADULLAH YALÇIN (KAAN AKKAYA) Mahallenin neşeli ve konuşkan isimlerinden biri olan Sado, enerjik tavırlarının arkasında zor bir hayat saklar. Futbola büyük bir tutkuyla bağlı olan genç, hem hayallerine ulaşmak hem de ailesine daha iyi bir yaşam sunmak için mücadele eder. MERT AKSOY (EFE CAN TAŞDELEN) Sessiz ve içine kapanık bir karakter olan Mert, kendini en rahat futbol sahasında ifade eder. Geçmişin yüklerini omuzlarında taşırken, dostları ve futbola olan bağlılığı sayesinde hayata tutunmaya çalışır.

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