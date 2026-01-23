“Kent uzlaşısı” davasında bugün hakim karşısına çıkan görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Özer hakkındaki iddianamede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bir operasyonda Esenyurt Belediyesi’ne gerçekleştirilmişti.

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK üyeleri ile irtibatta olduğu iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim 2024’te gözaltına alınmış ve aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

“Kent uzlaşısı” davasında tutuksuz yargılanan Ahmet Özer, bugün Silivri’de dördüncü kez mahkeme karşısına çıktı. Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

“BERAAT BEKLERKEN MAHKUMİYET KARARI İLE KARŞILAŞTIK”

Ahmet Özer'in avukatları Silivri'de yaptıkları açıklamada karara şu sözlerle tepki gösterdi: Beraat kararı verilmesi gerekirken ne yazık ki mahkumiyet kararı ile karşı karşıya kaldık. Delil yokken, dosyanın içine Yargıtay’dan lehe birçok delil girmişken, bu kararın verilmesi hukuken kabul edilemez. Hukuka olan inancımızı kaybetmeyeceğiz. Bugün burada olumsuz bir karar ile kaşı karşıya kaldık. Elimizde bir yerel mahkeme kararı var hukuki süreci sürdürmeye devam edeceğiz.

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Özer hakkında "silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları aktarılan iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi verilmişti.

“TALİMAT ALDI” İDDİASI

Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanıp, gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla batı illerindeki belediyelerden Esenyurt Belediyesine gönderilip, görevlendirildiğinin altı çizilen iddianamede, Özer'in siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiğine işaret edilmişti.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği de kaydedilmişti.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kurla 1 milyon 289 bin 480 liralık giriş olduğu da belirtilmişti.

İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda terör soruşturmasında tutuklanan, ardından serbest bırakılan Ahmet Özer; Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Özer, MHP lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, bir fotoğraf paylaşarak "MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ilettim. Einstein 'Karşılaştığınız sorunları, o sorunları ortaya çıkaran düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz' der. Yıllar içinde ön yargı, ezberler ve korkularla beslenen süreç ancak samimi, kararlı ve özverili bir tutumla aşılabilir. Bu anlamda Sn Bahçeliye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum." ifadelerini kullanmıştı.

