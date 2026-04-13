Silivri'deki yeni duruşma salonu bitiyor! Son görüntüler ortaya çıktı
Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yapımı süren yeni büyük duruşma salonunda sona yaklaşıldı. 2 bini aşkın kişi kapasiteli salonun yaklaşık 1 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.
- Yeni duruşma salonu toplam 11 bin 549 metrekarelik alan üzerine kuruldu.
- Salon, 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2.295 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip.
- Yapı, zemin kat dahil 3 katlı ve betonarme ile kompozit çelik sistemle inşa ediliyor.
- Isıtma ve soğutma işlemleri iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak.
- Yeni duruşma salonunun açılmasıyla birlikte çeşitli büyük davaların burada görülmesi planlanıyor.
İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşası devam eden yeni duruşma salonunda çalışmalar son aşamaya geldi. Toplam 11 bin 549 metrekarelik alan üzerine kurulan dev yapının yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
YAKLAŞIK 2.300 KİŞİ KAPASİTELİ
Yeni duruşma salonunun kapasitesi dikkat çekiyor. Proje kapsamında salonun 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2.295 kişiyi ağırlayabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Zemin kat dahil 3 katlı olarak inşa edilen yapı, betonarme ve kompozit çelik sistemle yükseliyor.
Modern altyapı donanımına sahip olacak salonda ısıtma ve soğutma işlemleri iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak. Yetkililer, inşaat sürecinde sona gelindiğini ve salonun kısa süre içinde kullanıma açılacağını ifade ediyor.
Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre, yeni duruşma salonunun açılmasıyla birlikte çeşitli büyük davaların burada görülmesi planlanıyor. Son hali havadan görüntülenen yapı, kampüs içinde dikkat çeken yeni bir merkez haline geldi.