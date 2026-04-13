Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yapımı süren yeni büyük duruşma salonunda sona yaklaşıldı. 2 bini aşkın kişi kapasiteli salonun yaklaşık 1 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşası devam eden yeni duruşma salonunda çalışmalar son aşamaya geldi. Toplam 11 bin 549 metrekarelik alan üzerine kurulan dev yapının yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

YAKLAŞIK 2.300 KİŞİ KAPASİTELİ

Yeni duruşma salonunun kapasitesi dikkat çekiyor. Proje kapsamında salonun 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2.295 kişiyi ağırlayabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Zemin kat dahil 3 katlı olarak inşa edilen yapı, betonarme ve kompozit çelik sistemle yükseliyor.

Modern altyapı donanımına sahip olacak salonda ısıtma ve soğutma işlemleri iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak. Yetkililer, inşaat sürecinde sona gelindiğini ve salonun kısa süre içinde kullanıma açılacağını ifade ediyor.

Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre, yeni duruşma salonunun açılmasıyla birlikte çeşitli büyük davaların burada görülmesi planlanıyor. Son hali havadan görüntülenen yapı, kampüs içinde dikkat çeken yeni bir merkez haline geldi.

