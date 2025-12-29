Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye gelecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.

