Son 53 yılın en sıcağı! Kasımda yeni rekor geldi

14 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:21

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Aralık ayının ortaların gelmiş olmamıza rağmen kış mevsimi şartları tam olarak yaşanmıyor aksine ılık hava etkili oluyor. Kış aylarının sıcak geçmesinin sebebi olarak ise son günlerde sıklıkla duyduğumuz 'küresel ısınma' gösteriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, 9,3 derece olan 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 12,5 dereceyle normallerin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı kasımında da ortalama sıcaklık 12,5 derece olarak ölçülmüştü.

SON 53 YILIN EN SICAK İKİ KASIMINDAN

Bu yılın kasım ayı son 53 yılın en sıcak iki kasımından biri olarak kayıtlara geçti. Geçen ay, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar, Korkuteli, Karaisalı, Hakkari, Ergani ve Mardin çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 32,9 derece ile Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edildi.

MAKSİMUM SICAKLIKLAR DA NORMALİN ÜZERİNDE

Bu yılın kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 dönemi minimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşirken, maksimum sıcaklık normallerinin ise 4,1 derece üzerinde oldu. Marmara Bölgesi'nin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 dereceyken, bölgede geçen ay ortalama sıcaklık 14,2 dereceyi gördü.

Uzun yıllar kasım ayı maksimum sıcaklık değeri 27,2 derece olan İstanbul'da geçen ayın sıcaklığı 29,6 derece olarak ölçülürken, aradaki sıcaklık farkı 2,4 derece oldu.

KÜRESEL ISINMA NEDENİ NEDİR?

Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri; nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki "sera gazlarının" artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.