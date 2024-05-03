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Sözcü'nün Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ait "Suudi Arabistan'da makam aracı" iddiası yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sözcü&#039;nün Diyanet İşleri Başkanı Erbaş&#039;a ait &quot;Suudi Arabistan&#039;da makam aracı&quot; iddiası yalanlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü'de yayımlanan "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "yalan ve iftira" içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

Sözcü, sabah saatlerinde Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasını ortaya atmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı

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