Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
Gündem Haberleri

Siyaset bilimci, tarihçi, yazar ve akademisyen Mete Tunçay hayatını kaybetti. Tunçay Türkiye'de sol hareketlere dair çalışmalarıyla tanınıyordu.

Uzun süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen tarihçi Mete Tunçay, bu sabah Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Tunçay'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

METE TUNÇAY KİMDİR?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasi düşünceler tarihine dair katkılarıyla tanınıyor. "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserler Tunçay'ın bilinen kitaplarının başına geliyor. 

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol aldı.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik çalışmaya imza atmıştır.

Sol-Marksist çizgide görüşleriyle tanınan Mete Tunçay, yakında tarih ve resmi ideolojiye dair sert eleştirileriyle de dikkat çekmiş, kamuoyunsa ses getirmişti. 

“Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Rejiminin Kurulması 1923-1931” kitabı dikkat çekmiş, yakın tarihe dair pek çok sorgulanmayan konuyu gündeme taşımıştır.

 

