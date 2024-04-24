Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanmasındaki terörist İstanbul'da yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak İstanbul'da yakalandı. PKK'lı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK’nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak’ı İstanbul’da yakaladı.

MİT'in uzun süren takibinin ardından yakalanan terörist Saim Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakmak’ın, terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı öğrenildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadesi kullanıldı.