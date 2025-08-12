Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi

Terörsüz Türkiye sürecinin TBMM'deki işleyişi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 3. kez TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi. Saat 14.00'te başlayan toplantı 20.45'te sona erdi. 51 milletvekilinin yer aldığı komisyonda 38 vekil söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

İlgili Haber Terörsüz Türkiye sürecine start vermişti! Bahçeli yıl sonunu işaret etti

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DİNLENECEK

7 saat süren toplantının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyon salı ve çarşamba günü toplanacak, şehit aileleri ve gaziler dinlenecek" dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 19 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

TBMM'nin X hesabından da toplantıya dair açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bundan sonraki çalışmalarda; konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak üzere kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler Komisyona davet edilecektir.

Komisyonun gelecek toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gaziler davet edilmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısını 19 Ağustos 2025 Salı günü, saat 14.00'te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir."