Tilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzincan'da civcivlerinin kaybolmasından şüphelenen vatandaş, onları yiyen hayvanı görünce gözlerine inanamadı. Tilkilerden şüphelenen vatandaş, kirpiyi iş başında yakalayınca şaşırıp kaldı.
Erzincan’da Samet Polat isimli vatandaş, bahçesinde beslediği civcivlerin aniden ortadan kaybolması üzerine tilkilerden şüphelendi. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Polat’a ait civcivlerin, sanılanın aksine bir kirpi tarafından yendiği anlaşıldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Polat, civcivlerinin yendiği anlara ilişkin görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kirpinin civcivleri yediği anlar yer alırken, Polat'ın kirpi ile diyaloğu beğeni topladı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin