Tilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu

Erzincan’da Samet Polat isimli vatandaş, bahçesinde beslediği civcivlerin aniden ortadan kaybolması üzerine tilkilerden şüphelendi. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Polat’a ait civcivlerin, sanılanın aksine bir kirpi tarafından yendiği anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Polat, civcivlerinin yendiği anlara ilişkin görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kirpinin civcivleri yediği anlar yer alırken, Polat'ın kirpi ile diyaloğu beğeni topladı.