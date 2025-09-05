Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu

Tilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu

Erzincan'da civcivlerinin kaybolmasından şüphelenen vatandaş, onları yiyen hayvanı görünce gözlerine inanamadı. Tilkilerden şüphelenen vatandaş, kirpiyi iş başında yakalayınca şaşırıp kaldı. 

Erzincan’da Samet Polat isimli vatandaş, bahçesinde beslediği civcivlerin aniden ortadan kaybolması üzerine tilkilerden şüphelendi. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Polat’a ait civcivlerin, sanılanın aksine bir kirpi tarafından yendiği anlaşıldı.

Tilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu - 1. Resim

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI 

Polat, civcivlerinin yendiği anlara ilişkin görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kirpinin civcivleri yediği anlar yer alırken, Polat'ın kirpi ile diyaloğu beğeni topladı.

