Cumhurbaşkanı seçimi bahane edilerek 27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan “e-Muhtıra”, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılıyor. Hükûmet de bir gün sonra karşı açıklama yaparak Türkiye’de bir ilke imza attı.

Abdullah Gül’ün seçilmesini önlemek için dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın “Cumhurbaşkanı, cumhuriyete sözde değil özde bağlı olmalıdır” sözleri, tartışmaların odağına oturdu.

Büyükşehirlerde askerin çağrısı ve CHP’nin desteğiyle “Cumhuriyet mitingleri” düzenlendi. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun seçilmek için 367 oy şartını ileri sürmesi ortamı daha da gerdi. E-Muhtıra'ya 2012’de soruşturma açıldı, Büyükanıt’ın 2019’da hayatını kaybetmesiyle dosya kapatıldı.

