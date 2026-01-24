Türk savunma sanayiinin Brezilya pazarı büyüyor! Yeni anlaşma Meclis'e sunuldu
Türk savunma sanayiinin dünya pazarlarındaki payı her geçen gün artarken, bir yandan da farklı ülkelerle imzalanan iş birliği anlaşmaları ile savunma sanayi ürünlerinin yeni pazarlara açılmasına yönelik adımlar atılıyor.
- Anlaşmanın amacı Brezilya'nın savunma sanayi ürünleri ihtiyacının Türk savunma sanayi tarafından karşılanması ve iş birliğinin geliştirilmesidir.
- Anlaşma ile ortak üretim, teknoloji transferi, karşılıklı ürün tedariki ve ortak üretim ürünlerinin üçüncü ülkelere satışları düzenleniyor.
- Geçen yıl Türkiye Brezilya'ya ilk jet motoru ihracatını gerçekleştirmişti.
- Türk savunma sanayi firmaları ile Brezilya firmaları arasında çeşitli savunma ürünleri için anlaşmalar bulunmakta.
- Brezilya'da Türkiye'den zırhlı araçlar, füze sistemleri, makinalı tüfekler ve insansız hava araçları ilgi gören ürünler arasında.
HABER MERKEZİ - Bu kapsamda Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayi alanında önemli bir anlaşma onay için TBMM’ye sunuldu.
Brezilya’nın savunma sanayi ürünleri ihtiyacının Türk savunma sanayi tarafından karşılanması ve savunma sanayi iş birliğinin iki ülkenin yararına geliştirilmesi hedefleniyor.
Anlaşma ile ortak üretim ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, savunma sanayi ürünlerinin karşılıklı tedariki, müştereken üretilecek ürünlerin üçüncü ülkelere satışı ile Türk savunma sanayi ürünlerine pazar imkânı sağlanmasına ilişkin hususlar düzenleniyor.
Geçen yıl da Türkiye, ilk jet motoru ihracatını Brezilya’ya gerçekleştirmişti. Türk savunma sanayi firmaları ile Brezilya firmaları arasında çok sayıda savunma ürünü için anlaşmalar bulunuyor.
Türkiye’de üretilen zırhlı araçlar, füze sistemleri, makinalı tüfekler ve insansız hava araçları Brezilya’da ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.