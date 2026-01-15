Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, Balıkesir ve Erzurum’da hayatı durma noktasına getirdi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan Çataldağ’ın zirvesinden gelen görüntüler, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya’yı aratmadı.

Arazi araçlarıyla zirveye tırmanan off-road tutkunları, ağaçların tamamen buzla kaplandığı ve sarkıtların oluştuğu bembeyaz bir tabiat manzarasını kayda aldı.

Türkiye’nin batısı da doğusu da aynı: Sibirya gibi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde ise hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düşmesiyle birlikte çok sayıda araç donarak çalışamaz hâle geldi.

Aşırı soğuk ve rüzgârın etkisiyle yolda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

