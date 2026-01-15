Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin batısı da doğusu da aynı: Sibirya gibi
Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, Balıkesir ve Erzurum’da hayatı durma noktasına getirdi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan dondurucu soğuklar, Balıkesir Çataldağ'da Sibirya benzeri buzlanmaya yol açarken, Erzurum Karayazı'da -31 derecede araçları dondurarak sürücüleri mahsur bıraktı.
- Balıkesir Susurluk'taki Çataldağ'da ağaçların tamamen buzla kaplandığı, Sibirya'yı andıran görüntüler kaydedildi.
- Erzurum Karayazı'da hava sıcaklığının -31 dereceye düşmesiyle çok sayıda araç donarak çalışamaz hâle geldi ve sürücüler mahsur kaldı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan Çataldağ’ın zirvesinden gelen görüntüler, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya’yı aratmadı.
Arazi araçlarıyla zirveye tırmanan off-road tutkunları, ağaçların tamamen buzla kaplandığı ve sarkıtların oluştuğu bembeyaz bir tabiat manzarasını kayda aldı.
Erzurum’un Karayazı ilçesinde ise hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düşmesiyle birlikte çok sayıda araç donarak çalışamaz hâle geldi.
Aşırı soğuk ve rüzgârın etkisiyle yolda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.
