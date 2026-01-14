Öğrenci ve veliler ''15 Ocak okullar tatil mi, tatil olan iller hangileri?'' sorularını gündeme getirirken Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü için tatil kararları gelmeye başladı. Vatandaşlar Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Kayseri, Konya, Ankara, İstanbul, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Bursa, Van, Şanlıurfa, Gaziantep ve Batman gibi daha birçok ilden gelebilecek kar tatili kararlarını takip etmeye başladı. İlk tatil kararı ise Ordu ve Tunceli'den geldi!

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, don ve buzlanma, 15 Ocak 2026 Perşembe günü için eğitim gündemini yeniden şekillendirdi. Öğrenci ve veliler “15 Ocak okullar tatil mi?” sorusuna cevap ararken ilk resmi kararlar Ordu ve Tunceli valiliklerinden geldi. Peki, 15 Ocak okullar tatil mi, tatil olan iller hangileri? İşte 15 Ocak Perşembe kar tatili olan illerin tamamı ve valilik açıklamaları...

15 Ocak okullar tatil mi, tatil olan iller hangileri? Valiliklerin kar tatili açıklamaları başladı!

15 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte 15 Ocak 2026 Perşembe günü için bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliğinin öncelik alındığı belirtildi.

15 OCAK TATİL OLAN İLLER HANGİLERİ?

Resmi açıklamalara göre Tunceli’de 15 Ocak Perşembe günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Üniversiteler tatil kararının dışında tutuldu.

Ordu’da ise tatil kararı il genelini kapsamadı. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bunun yanı sıra Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinde bazı okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildi.

