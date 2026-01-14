Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden sert şekilde düşmesi, birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde kış şartlarının yeniden kendini hissettirmesi beklenirken, AKOM'un son değerlendirmelerine göre İstanbul’da kar ihtimali yeniden gündemde...

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç kesimlerde etkisini yitirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını belirten uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeni bir soğuk hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, 18-19-20 Ocak tarihlerinde hava sıcaklıklarında yer yer 10 dereceye varan düşüşler yaşanacağını, birçok bölgede kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

ORHAN ŞEN TARİH VEREREK UYARDI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Şen, 18 ve 19 Ocak’ta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yeni soğuk havanın etkili olacağını belirterek, “İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 4 dereceye kadar düşecek. Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar bekleniyor. İstanbul’da karla karışık yağmur ihtimali var. Cuma günü tablo daha netleşir” dedi.

Uzmanlardan yeni kar uyarısı: İstanbul için bu tarihlere dikkat!

"HAVA SICAKLIKLARI EKSİ 10 DERECE DÜŞECEK"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Bozyurt da hava durumuna ilişkin son tahminlerini TRT Haber ekranlarında paylaştı. Daha önce yaptığı açıklamalarda esas kar yağışının şubat ve mart aylarında etkili olacağını ifade eden Bozyurt, yeni değerlendirmesinde de aynı görüşünü sürdürdü.

Bozyurt’un değerlendirmeleri şöyle:

“Daha önceki yayında İstanbul’da kar yağışı beklediğimi ancak bunun çok etkili olmayacağını söylemiştim. Bunun nedeni olarak da İstanbul’da aralık ve ocak aylarında genellikle yoğun kar yağışı görülmediğini, asıl kar yağışlarının şubat ve mart aylarında etkili olduğunu belirtmiştim. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar geçişleri olabilir ancak alçak kesimlerde ciddi bir kar birikimi beklemiyorum.

Bozyurt, 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden yeni ve daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini vurgulayarak, “Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha altına düşebilir. Bu nedenle yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum” ifadelerini kullandı.

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLABİLİR

2016’dan bu yana en soğuk kışın yaşanabileceğini dile getiren Bozyurt, “Uzun süredir belirgin bir kış yaşamıyoruz. Mevcut veriler, bu öngörünün giderek netleştiğini gösteriyor” dedi. Şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini belirten Bozyurt, mart ayının ilk yarısına kadar çetin kış şartlarının devam edebileceğini ifade etti.

Yoğun kar yağışının barajlar ve su kaynakları açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bozyurt, özellikle İzmir’deki Tahtalı Barajı’nda doluluk oranının kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekti.

AKOM’DAN SULU KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18 ve 19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

AKOM’un haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Raporda, pazar günü en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 2/5 derece, pazartesi günü ise 3/6 derece olmasının beklendiği aktarıldı.

