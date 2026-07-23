Ünlü yönetmen Ezel Akay ile kardeşi müzisyen Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Akay kardeşlerin Bursa'daki konutlarına yapılan aramada kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ünlü yönetmen gözaltına alındı! Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu operasyonu

KENEVİR VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ünlü yönetmen gözaltına alındı! Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu operasyonu

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen gözaltına alındı! Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu operasyonu

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

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