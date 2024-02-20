Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin işçi alım kurasında ismin iki kere çekilmesi dikkat çekti

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin işçi alım kurasında ismin iki kere çekilmesi dikkat çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İşçi Alımı, Kura Çekimi, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sürekli içşi alımı için ilan verdi. İlana başvuran adaylar kura ile seçilirken kura çekimi sırasında adı iki kez çıkan kişi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacağını duyurdu.

    Başvuru şartlarını karşılayan adaylar kura ile belirlenirken, kura çekimi sırasında ilginç anlar yaşandı. 

    Üniversitenin resmi YouTube kanalından da canlı yayınlananan kurada görevli, işçi adaylarından birinin adını iki kez çekti.

    AYNI İSİM ÜST ÜSTE İKİ KEZ ÇEKİLDİ

    Aynı isim üst üste gelince görevlinin de şaşırdığı ve "Okudum mu ben" dediği görülürken, kura çekimi devam etti.

    O anlar kısa süre içinde sosyal medyada tartışma konusu olurken, üniversiteden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    ELENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    İsmi iki kez çekilen adayın ise asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Arama yapılan araçtan külçe külçe altın çıktı! - GündemArama yapılan araçtan külçe külçe altın çıktı!İki ilçe saatli bomba gibi! Naci Görür İstanbul'da fayın kırılacağı noktaları açıkladı - Gündemİki ilçe saatli bomba gibi! Naci Görür İstanbul'da fayın kırılacağı noktaları açıkladıJapon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Bölge bir an evvel boşaltılmalı - GündemJapon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı!Bakan Yerlikaya açıkladı: Maden sahasında yeni heyelan riski yoğun! - GündemMaden sahasında aramalar durdurulduTürkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında ara karar açıklandı! - GündemEsenyurt'taki tekel bayi saldırısında ara karar açıklandıİstanbul'da yine 'istinat' faciası! Duvar iş makinesinin üzerine düştü, 1 kişi ağır yaralı - Gündemİstanbul'da yine 'istinat' faciasıMaden faciasında yeni gelişme! Kanadalı müdürün ifadesi ortaya çıktı - GündemKanadalı müdürün ifadesi ortaya çıktıTarihi ziyaretin ardından dikkat çeken iddia! Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığını iptal edildi - GündemTarihi ziyaretin ardından dikkat çeken iddia!İstanbul Havalimanı'nda annesi üzerinden propaganda yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı - GündemAnnesini de alet etmiştiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı: Fırsat penceresi açıldı - Gündem"Bu fırsat penceresi kapanmasın"
    Sonraki Haber Yükleniyor...