Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin işçi alım kurasında ismin iki kere çekilmesi dikkat çekti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sürekli içşi alımı için ilan verdi. İlana başvuran adaylar kura ile seçilirken kura çekimi sırasında adı iki kez çıkan kişi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar kura ile belirlenirken, kura çekimi sırasında ilginç anlar yaşandı.

Üniversitenin resmi YouTube kanalından da canlı yayınlananan kurada görevli, işçi adaylarından birinin adını iki kez çekti.

AYNI İSİM ÜST ÜSTE İKİ KEZ ÇEKİLDİ

Aynı isim üst üste gelince görevlinin de şaşırdığı ve "Okudum mu ben" dediği görülürken, kura çekimi devam etti.

O anlar kısa süre içinde sosyal medyada tartışma konusu olurken, üniversiteden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ELENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İsmi iki kez çekilen adayın ise asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.