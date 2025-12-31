Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olmuş, 6 örgüt elemanı etkisiz hale getirilmişti. Polislerimizin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 kişinin ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuştu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirilmişti.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 3 polisin şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Çocukları kalkan yaptılar: 3 şehit

NE OLMUŞTU?

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit olmuştu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası