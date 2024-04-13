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Yine asker eğlencesi yine olay! Yumruklar havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesinde iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Polisin müdahalesinin ardından ayrılan tarafların o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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