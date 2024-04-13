Yine asker eğlencesi yine olay! Yumruklar havada uçuştu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 13:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesinde iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.