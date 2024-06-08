YKS’ye giren öğrenciler için eller semaya açıldı! Mekke'de dualar yükseldi

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2024 10:45 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme:

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Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adayları, bu hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için dua etti.