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YKS’ye giren öğrenciler için eller semaya açıldı! Mekke'de dualar yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
YKS’ye giren öğrenciler için eller semaya açıldı! Mekke&#039;de dualar yükseldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adayları, bu hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için dua etti.

Bugün saat 10:15'te başlayan YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci hayalleri için kıyasıya bir yarışa girdi. Üniversite için ilk adımı atan gençlere kutsal topraklardan dualar yükseldi.

YKS’ye giren öğrenciler için eller semaya açıldı! Mekke'de dualar yükseldi - 1. Resim

YKS'YE GİREN ÖĞRENCİLER İÇİN ELLER SEMAYA AÇILDI

Dünyanın farklı noktalarından hac ibadeti için kutsal topraklara gelmeye devam ediyor. Türkiye’den 9 Mayıs’ta yola çıkan ilk hacı adayları kutsal topraklara varmasının ardında beyaz ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor. Dualarında İsrail’in saldırısına maruz kalan Filistinlileri unutmayan Türk hacı adayları, öğrencilere için de ellerini semaya açtı.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEĞİ

Hacı adayları bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) öncesinde öğrenciler için dua etti, başarı dileklerini iletti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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