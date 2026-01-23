2026 yılına ilişkin Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav kılavuzu sonrası, 119. dönem temel eğitim ve 95. dönem yenileme eğitimi sınavına dair tarih ve başvuru süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk ÖGG sınav tarihi netleşti.

Binlerce adayın merakla beklediği 2026 ÖGG sınav takvimine göre 119. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda, yılın ilk sınavına ilişkin uygulanma tarihi ve sınav sürecine dair ayrıntılar netlik kazandı.

119. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim Sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılabilmek için kursiyerlerin, 16 Ocak 2026 tarihine kadar özel güvenlik temel eğitimi veya yenileme eğitiminin tamamlamış olması gerekiyor. Bu tarihe kadar eğitimini başarıyla bitiren adaylar, sınav başvuru sürecine dahil edilecek.

119. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? 2026 yılının ilk sınav tarihi netleşti

2026 YILI SINAV TAKVİMİ

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar

Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih: 16 Ocak 2026 Cuma

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 3 Mayıs 2026 Pazar

Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih: 13 Mart 2026 Cuma

Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 5 Temmuz 2026 Pazar

Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 29 Ağustos 2026 Cumartesi

Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih: 24 Temmuz 2026 Cuma

Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 24 Ekim 2026 Cumartesi

Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih: 18 Eylül 2026 Cuma

Özel Güvenlik 124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 27 Aralık 2026 Pazar

Eğitimin Tamamlanması Gereken Son Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma

Haberle İlgili Daha Fazlası