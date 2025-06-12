2025 Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Oyun tutkunlarına müjde!

Oyun dünyasının en çok beklenen dönemlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri 2025 için resmi tarih açıklandı. Valve tarafından yapılan duyuruya göre, dijital oyun tutkunlarının dört gözle beklediği kampanya bu yaz da birbirinden cazip fırsatlarla geliyor.

Steam yaz indirimlerinin başlayacağı tarih oyun tutkunları tarafından merak ediliyor. 2025 yaz döneminde, geleneksel hale gelen indirim furyası kapsamında binlerce popüler ve bağımsız yapım büyük fırsatlarla satışa sunulacak. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

2025 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Valve tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025 Steam Yaz İndirimi, 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz 2025’e kadar sürecek. Toplam 14 gün boyunca devam edecek bu dijital oyun festivali, yılın en büyük kampanyalarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yaz da kampanya boyunca birçok oyunda rekor indirimler uygulanacak. Özellikle AAA oyunlar, bağımsız yapımlar, DLC paketleri, sezon biletleri ve koleksiyon içerikleri yüksek oranlarla indirime girecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

İndirim döneminde oyunseverleri sadece fiyat düşüşleri değil, aynı zamanda eğlenceli topluluk etkinlikleri, rozet kazandıran görevler ve Steam profillerini kişiselleştirmeye yarayan içerikler de bekliyor olacak. Steam Yaz İndirimi 2025 kapsamında sunulacak avantajlardan bazıları şunlar olacak:

Yüzde 10’dan başlayıp yüzde 90’a kadar varan indirim oranları

GOTY (Yılın Oyunu) sürümlerinde özel koleksiyon kampanyaları

Oyun keşif kuyruğu görevleriyle ücretsiz rozet ve jeton hediyeleri

Steam profil süsleri, çıkartmalar ve özel görev ödülleri

Steam Deck uyumlu oyunlarda ekstra fırsatlar

STEAM HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

Steam ayrıca bu yaz aksiyon, RPG, simülasyon, strateji, korku, yarış ve macera türlerinde geniş yelpazede fırsatlar sunacak. Özellikle yeni çıkan ve yılın en çok beklenen oyunlarının da kampanyaya dahil olması bekleniyor. Bu nedenle indirimleri kaçırmamak isteyen oyuncuların Steam hesaplarında istek listelerini şimdiden güncellemeleri öneriliyor.