Soğuk ve karlı günlerin etkisini artırmasıyla birlikte cemre düşme tarihleri 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin ne zaman düşeceği, özellikle Şubat ayının yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Peki İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte cemre düşme günleri, sırası ve aralıklarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Yüzyıllardır kullanılan halk takviminde cemreler, Kasım günlerinden bahara doğru geçişin önemli işaretlerinden biri olarak kabul edilir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için cemrelerin düşmesi, doğayla ilgili planlamaların başlangıç noktası olarak görülür. Peki, İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 2026 cemre düşme tarihleri...

2026 yılı için cemre takvimi gündemde. Halk inanışına göre baharın ilk işareti kabul edilen ilk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. 19-20 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıklarında kademeli bir artış yaşanacağına inanılıyor. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte kışın sert etkilerinin yavaş yavaş zayıflamaya başlaması bekleniyor.

2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemreler her yıl belirli bir sırayla ve yaklaşık yedişer gün arayla düşüyor. 2026 yılında ilk cemrenin ardından ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşerek cemre sürecini tamamlayacak. Üç cemrenin düşmesinin ardından bahar dönemine girildiği kabul ediliyor.

CEMRE NEDİR, CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre Arapça kökenli bir kelime olup ateş, kor ve sıcaklık artışı anlamlarına geliyor. Halk kültüründe cemre, doğanın uyanışını ve kıştan bahara geçişi simgeliyor. Cemre düşmesi ise havanın, suyun ve toprağın sırasıyla ısındığına dair geleneksel bir inanışı ifade ediyor.

Yüzyıllardır kullanılan halk takviminde cemreler tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için bahar hazırlıklarının başladığı anlamına da geliyor.

