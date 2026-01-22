22 Ocak 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu. Günün menüsünün ardından yapılan puanlamalarla birlikte birincilik ve güncel puan durumu araştırılıyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, 22 Ocak Perşembe bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gelinlerin mutfakta hazırladığı yemekler, kayınvalidelerden aldıkları puanlarla değerlendirildi. Gün sonunda en yüksek puanı toplayan gelin çeyrek altının sahibi oldu.

22 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bugünkü bölümde gelinler, verilen menüyü en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda günün kazananı belli oldu. Yarışmada en yüksek puanı alan gelin, günün sonunda çeyrek altının sahibi oldu. 22 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi Miyase oldu.

22 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altının sahibi!

22 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

22 Ocak Gelinim Mutfakta bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin belli oldu. Günün puan durumunda birinci olan gelin çeyrek altın kazanırken haftalık tabloda en yüksek puanı toplayan hafta finalinde isim 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

Bir önceki gün, yani 21 Ocak 2026 tarihinde yarışmada Miyase ve Alime eşit puan alarak kura çekimine kaldı. Yapılan kura sonucunda Alime, çeyrek altını kazanan isim olmuştu.

22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ise şöyle:

Miyase: 18

Tuğba: 17

Alime: 15

Gözde: 8

Haberle İlgili Daha Fazlası