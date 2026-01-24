24 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Hafta sonu akşamını evde geçirecek olanlar, kanalların güncel yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var?

Cumartesi akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna cevap arıyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 24 Ocak 2026 Cumartesi günü için açıkladığı yayın akışları netleşti. İşte saat saat ekrana gelecek yapımlar…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

24 Ocak Cumartesi akşamı diziseverleri farklı türlerde yapımlar bekliyor. Kanal D ekranlarında “Güller ve Günahlar” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1’de “Gönül Dağı” yine akşam kuşağının iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Daha çok yarışma programlarını tercih edenler için ise TV8’de “Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026”, NOW TV'de "Çifte Milyon" dikkat çekiyor. Show TV sinema kuşağında “Haydi Tut Elimi” filmiyle izleyiciye alternatif sunarken, ATV ve Star TV ağırlıklı olarak film ve tekrar bölümlerle akşam kuşağını dolduruyor.

24 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

24 OCAK TV YAYIN AKIŞI

Kanal D

16: 15 - Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 - Güller ve Günahlar

00.15 - Eşref Rüya

24 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

Star TV

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20.00 - Bücür

22.00 - Bücür

NOW TV

18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 - Çifte Milyon

23.45 - Efsane Futbol

24 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

Show TV

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 - Haydi Tut Elimi

22.45 - Şaban Pabucu Yarım

ATV

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

19:00 atv Ana Haber

20.00 - A.B.İ.

23.20 - Kardeşim Benim

TRT 1

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20.00 - Gönül Dağı

00.15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi

24 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

TV8

17:30 Survivor Panorama

20.00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

00.15 - Gazete Magazin

