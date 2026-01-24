24 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
24 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Hafta sonu akşamını evde geçirecek olanlar, kanalların güncel yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var?
Cumartesi akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna cevap arıyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 24 Ocak 2026 Cumartesi günü için açıkladığı yayın akışları netleşti. İşte saat saat ekrana gelecek yapımlar…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
24 Ocak Cumartesi akşamı diziseverleri farklı türlerde yapımlar bekliyor. Kanal D ekranlarında “Güller ve Günahlar” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1’de “Gönül Dağı” yine akşam kuşağının iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Daha çok yarışma programlarını tercih edenler için ise TV8’de “Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026”, NOW TV'de "Çifte Milyon" dikkat çekiyor. Show TV sinema kuşağında “Haydi Tut Elimi” filmiyle izleyiciye alternatif sunarken, ATV ve Star TV ağırlıklı olarak film ve tekrar bölümlerle akşam kuşağını dolduruyor.
24 OCAK TV YAYIN AKIŞI
Kanal D
16: 15 - Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 - Güller ve Günahlar
00.15 - Eşref Rüya
Star TV
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20.00 - Bücür
22.00 - Bücür
NOW TV
18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 - Çifte Milyon
23.45 - Efsane Futbol
Show TV
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 - Haydi Tut Elimi
22.45 - Şaban Pabucu Yarım
ATV
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
19:00 atv Ana Haber
20.00 - A.B.İ.
23.20 - Kardeşim Benim
TRT 1
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20.00 - Gönül Dağı
00.15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8
17:30 Survivor Panorama
20.00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00.15 - Gazete Magazin