Ankara'da yaşadıkları bölgelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 30 Aralık tarihli ASKİ su kesintisi programını araştırmaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bugünün su kesintisi programını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 30 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.

Ankara'nın birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan su kesintilerinin ardından başkentliler "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülen ve son dönemde etkisini sürdüren kuraklığın su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıkları nedeniyle Keçiören, Pursaklar, Polatlı ve Sincan başta olmak üzere birçok noktada su kesintisi yaşanıyor. Musluklarından su akmayan vatandaşlar, ASKİ’nin güncel arıza listesini ve suların verileceği saati merakla takip ediyor. İşte 30 Aralık 2025 Salı günü Ankara su kesintisi olan ilçe ve mahalleler....

30 Aralık ASKİ su kesintisi programı: Ankarada sular ne zaman gelecek? (Sincan, Kazan, Pursaklar)

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

30 Aralık’ta sular Sincan’da 12.00 ve 13.00, Kazan’da 08.30, Pursaklar’da 10.00 ve Altındağ’da 10.00 saatlerinde verilecek.

İşte 30 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;

