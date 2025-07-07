A101 10 Temmuz Aktüel Kataloğu: Bu hafta A101’e karavan ve valiz seti geliyor

A101 marketlerinin her hafta merakla beklenen “Aldın Aldın” kampanyası 10 Temmuz 2025 Perşembe günü için duyuruldu. Yeni aktüel katalogda yer alan ürünler arasında çekme karavan, valiz seti, overlok makinesi, sinek önleyici cihaz ve portatif klima dikkat çekiyor. A101 10 Temmuz Aktüel Kataloğu ve fiyatların detayları...

A101'de bu hafta öne çıkan ürünlerden biri 299.000 TL fiyatıyla satışa çıkacak olan 4.00 çekme karavan oldu. Yaz aylarında rahat seyahat etmek isteyenler için çekme karavan büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda taşınabilir klima 26.999 TL’den, orta boy valiz ise A101'de 759 TL’den satışa sunulacak.

A101 10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Ev içi temizlik ve konfor ürünleri de A101 10 Temmuz aktüel kataloğunda yer aldı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.999 TL, overlok makinesi 5.499 TL, şarjlı masa vantilatörü ise 379 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Sinek ve böceklere karşı çözüm arayanlar için 499 TL’ye sinek kovucu cihaz da raflardaki yerini alacak.

Bebek tekstili ürünlerinden elektronik cihazlara, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi bu Perşembe A101 mağazalarında yer alacak. Elektrikli moped, bisiklet, cam ankastre set ve Android televizyon gibi ürünler de sınırlı sayıda satışta olacak.

10 Temmuz’da başlayacak olan A101 kampanyasında yer alan ürünlerin tamamı mağazalarda, A101 online’da ve A101 Kapıda uygulamasında stoklarla sınırlı şekilde satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL KATALOG 10 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ

55' 4K UHD Android Tv 15.999 TL

Seyahat Şarj Kiti 199 TL

Klavye ve Mouse Seti 639 TL

43' 4K UHD Tv 9.499 TL

Bebek Nevresim Takımı 379 TL

Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 119 TL

Bebek Baskılı Pike 199 TL

Tüy Toplayıcı Roller 59,50 TL

3'lü Vakumlu Poşet Seti 119 TL

PVS Masa Örtüsü 99,50 TL

No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Siyah Cam 3'lü Ankastre Set 7.499 TL

Overlok Makinesi 5.499 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Şarjlı Masa Vantilatörü 379 TL

Tavan Tipi Fan 899 TL

Masaj Aleti 1.299 TL

Şarj Edilebilir Mix&Go 999 TL

4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL

Elektrikli Moped 39.990 TL

Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL

Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 255 TL

Donut Matara 199 TL

Ev Banyo Aksesuarları Adet 119 TL

Tencere Kapağı Düzenleyici 45 TL

3 Bölmeli Organizer 69,50 TL

Oto Ön Cam Güneşliği 79,50 TL

Fare ve Böcek Kovucu 249 TL

Sinek Öldürücü 499 TL

Oto Direksiyon Güneşliği 99,50 TL

Otu USB Soğutucu Fan 249 TL

Kumandalı 2'li LED 459 TL

Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 999 TL

29 Jant Bisiklet 7.299 TL

Oyuncak At Tut 99,50 TL

Oyuncak Işıklı Jet Süpürge 299 TL

Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 149 TL

500 G Makarna Çeşitleri 19,50 TL

5 L Beyaz Sirke 79 TL

100 G Türk Kahvesi 35 TL

250 G Çiğ Badem 135 TL

250 G Kavrulmuş Badem İçi 135 TL