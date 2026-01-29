Askerlik yerleri (sınıflandırma sonuçları) için gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Önceki dönemlerde olduğu gibi şubat celbi sınıflandırma sonuçları da e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Duyuruda askerlik sevk tarihleri bilgine de yer verilmişti. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Şubat celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler, görev yapacakları birlik ve yer bilgisi için Milli Savunma Bakanlığı’nın sonuçları erişime açmasını bekliyor. Sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte askerlik yerleri de netlik kazanacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yayınladığı duyuruyla sınıflandırma sonuçları için tarih vermişti. Kasım ayı duyurusunda seçim ve sınıflandırma sonuçları için 29 Ocak 2026 tarihi işaret edilmişti. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın "ŞUBAT 2026 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU" başlık duyurusunda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ifadelerine yer verilmişti.

SEVK TARİHLERİ

Yükümlülerden 1’inci grupta sevke tabi olanlar, sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edebilecek. 2’nci ve 3’üncü grupta yer alan yükümlüler ise sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce almaya başlayacak.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

