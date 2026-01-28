ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimle netleşti. Güz Dönemi sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine ve oturum saatlerine çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi sınav takvimi kapsamında bütünleme sınavı sürecine hazırlanıyor. Akademik takvimde yer alan tarihler doğrultusunda sınav günleri belli olurken öğrenciler sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili duyuruları yakından takip ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2026?

ATA AÖF Güz Dönemi bütünleme sınavları Şubat 2026’da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Akademik takvime göre birinci ve ikinci oturumlar 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 15 Şubat 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saatleri, önceki vize ve final sınavlarında olduğu gibi sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde planlandı.

Buna göre I. Oturum 14 Şubat 2026 saat 09:30’da, II. Oturum aynı gün saat 14:00’te yapılacak. III. Oturum ise 15 Şubat 2026 tarihinde saat 09:30’da gerçekleştirilecek. Öğrencilerin hangi dersten hangi oturumda sınava girecekleri sınav giriş belgelerinde yer alacak.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026? Akademik takvim ile netleşti

ATA AÖF BÜTÜNLEME BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri ve salon bilgilerini içeren belgelerin, sınav tarihine kısa bir süre kala öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Giriş belgeleri yayımlandığında öğrenciler, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026? Akademik takvim ile netleşti

2025-2026 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

Güz dönemi sınav takvimi

Ara (Vize) Sınavı

I. Oturum: 22 Kasım 2025 - 09:30

II. Oturum: 22 Kasım 2025 - 14:00

III. Oturum: 23 Kasım 2025 - 15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I. Oturum: 10 Ocak 2026 - 09:30

II. Oturum: 10 Ocak 2026 - 14:00

III. Oturum: 11 Ocak 2026 - 09:30

Bütünleme Sınavı

I. Oturum: 14 Şubat 2026 - 09:30

II. Oturum: 14 Şubat 2026 - 14:00

III. Oturum: 15 Şubat 2026 - 09:30

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026? Akademik takvim ile netleşti

Bahar Dönemi:

DERSLER

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme)

16 Şubat 2026

20 Şubat 2026

Ders Kayıtları (Mazeretli)

23 Şubat 2026

27 Şubat 2026

Eğitim-Öğretim (Dersler)

23 Şubat 2026

29 Mayıs 2026

SINAVLAR

Ara (Vize) Sınavı

I. Oturum: 18 Nisan 2026

II. Oturum: 18 Nisan 2026

III. Oturum: 19 Nisan 2026

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I. Oturum: 13 Haziran 2026

II. Oturum: 13 Haziran 2026

III. Oturum: 14 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı

I. Oturum: 18 Temmuz 2026

II. Oturum: 18 Temmuz 2026

III. Oturum: 19 Temmuz 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası