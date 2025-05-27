Avcılar Gişeleri açıldı mı, ne zaman açılacak? Çalışmalar 6 gün devam edecek!

Avcılar Gişelerin açılıp açılmadığı gündeme geldi. 23 Mayıs’ta trafiğe kapatılan Avcılar gişelerinde yıkım işlemi başladı. Sürücüler, Serbest Geçiş Sistemi (SGS) altyapı çalışmaları nedeniyle alternatif güzergah arayışına geçti. Gözler, gişelerin yeniden açılacağı tarihe çevrildi.

İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan Avcılar gişeleri, 23 Mayıs Cuma günü serbest Geçiş Sistemi’ne geçiş kapsamında başlatılan yıkım ve altyapı çalışmalar nedeniye araç geçişine kapatıldı. Gişe adaları, binaları ve kanopilerinin kaldırılmasıyla birlikte bölgede çalışmalar yürütülüyor. Sürücüler ise hem açılış tarihini hem de yönlendirildikleri alternatif yolları merak ediyor.

AVCILAR GİŞELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü denetiminde yürütülen çalışmalarda, ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor. 6 günlük sürecin sonunda, 29 Mayıs Perşembe günü Avcılar gişelerinin yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Ancak hava koşulları ve teknik durumlara göre sürede değişiklik yaşanabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

AVCILAR GİŞELERİ NEDEN KAPALI?

Trafiğe kapatılan gişelerde, binaların ve kanopilerin yıkımı yapılıyor. Bu işlemle birlikte, eski sistemin yerine Serbest Geçiş Sistemi (SGS) entegre ediliyor. Bu sistem sayesinde sürücüler durmaksızın geçiş yapabilecek; böylece hem trafik akışı hızlanacak hem de gişe önlerindeki yığılmaların önüne geçilecek.

AVCILAR GİŞELER AÇILDI MI?

Avcılar gişeleri, çalışmalar devam ettiği için henüz trafiğe açılmadı. 29 Mayıs tarihine kadar sürmesi planlanan çalışmalarda, inşaat ve montaj aşamalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Son kontrollerin ardından açılışın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Gişelerin kapalı olması nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bu kapsamda Hadımköy Kavşağı, Esenyurt Gişeleri ve Ispartakule Gişeleri aktif olarak hizmet veriyor.