Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu?" sorusuna cevap arıyor. 7 Ocak itibarıyla meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan depremler listesi üzerinden yakından takip ediliyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, her gün binlerce kişi tarafından anlık olarak yakından takip ediliyor. Bugün ise en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi üzerinden duyurduğu güncel listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ve Çelikhan bölgelerinde 1.3, 0.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Büyüklüleri ise 7.0, 6.85 olarak ölçüldü.

2026-01-07 17:49:09 39.22972 28.13389 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-07 17:44:05 38.09 38.39556 6.85 ML 0.9 Çelikhan

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem listesine göre, Balıkesir'in Kozlu bölgesinde 1.7 büyüklüğünde deprem oldu. Büyüklükleri ise 7.6 olarak kaydedildi.

2026.01.07 17:49:08 39.2415 28.0958 7.6 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

