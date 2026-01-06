Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ve çevresinde kısa süreli endişeye yol açtı. Afet izleme verilerine göre, 6 Ocak 2026 Salı günü öğle saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede hissedilirken vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Son dakika deprem meydana geldi! Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafede meydana gelen sarsıntı endişeye neden oldu. Yerel saatle 14.28’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 17.5 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Az önce deprem mi oldu? AFAD son dakika depremler listesi 6 Ocak Salı

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Az önce Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde Ayvacık’a bağlı Babakale, Kocaköy, Bademli, Gülpınar ve Koyunevi başta olmak üzere çevredeki birçok yerleşim yerinde sarsıntı hissedildi. Merkeze en yakın yerleşimlerden Babakale’nin depreme yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Sarsıntı İzmir, Manisa, Balıkesir ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. Merkez üssüne en yakın il Çanakkale olurken, İzmir ve Manisa’da da bazı vatandaşlar depremi hissetti.



Az önce deprem mi oldu? AFAD son dakika depremler listesi 6 Ocak Salı

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 OCAK SALI

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID

06-01-2026 14:28:33 39.4242 25.9911 17.49 MW 4.0 Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 702130 06-01-2026 13:57:01 38.2878 37.29 7.18 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 702129 06-01-2026 13:55:06 39.2136 28.1911 6.82 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 702124 06-01-2026 13:52:39 38.9942 25.8711 7.01 ML 2.0 Ege Denizi - [56.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 702127 06-01-2026 13:51:59 38.9939 25.8869 6.94 ML 2.0 Ege Denizi - [56.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 702126 06-01-2026 13:50:47 39.0522 25.9608 7.01 ML 2.1 Ege Denizi - [48.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 702125 06-01-2026 13:49:04 37.9914 32.8172 7 ML 0.9 Karatay (Konya) 702128 06-01-2026 13:48:15 39.1939 28.1478 11.8 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 702123 06-01-2026 13:42:26 39.8925 32.9989 6.55 ML 0.9 Mamak (Ankara) 702122 06-01-2026 13:28:50 39.3961 29.2683 7 ML 1.3 Emet (Kütahya) 702120 06-01-2026 13:22:14 38.2778 38.0864 7 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 702119 06-01-2026 13:17:20 37.17 36.8906 7 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 702121 06-01-2026 13:09:58 38.7169 38.2061 7 ML 1.5 Arguvan (Malatya) 702115 06-01-2026 13:09:41 39.5092 28.1603 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) 702117 06-01-2026 13:09:00 38.2667 38.1025 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 702114

Haberle İlgili Daha Fazlası