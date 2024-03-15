Aziz Mahmud Hüdayı: Aşkın Yolculuğu dizisinde işlenen Üftade ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin hayatları sonrası Üftade hakkındaki konular araştırılıyor. İşte, detaylar...

Aziz Mahmud Hüdayi dizisi Üftade kimdir? konusu gündeme geldi. Aziz Mahmud Hüdayı: Aşkın Yolculuğu dizisinde Üftade'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ ÜFTADE KİMDİR?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Bursa'da yaşayan zamanın büyük velilerinden sayılan Üftade 1490 senesinde Bursa'da doğdu. Asıl ismi Muhammed olan Üftade'nin babası Manyaslı Mehmed Efendidir. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak görev yaptı. Babası Üftade'yi daha küçük yaşlarda ipek satan bir tüccarın yanına çalışmaya verir. Muhammed Üftade, ustası ve babasının bir hafta içinde vefat etmesiyle çocuk yaşta ailesinin geçim yükünü üstlendi. Bu esnada Bursa'daki medreselere gidip gelerek, zahiri ilimleri öğrendi. Yıllar sonra Bursa Ulu Camiinde müezzinlik yapmaya başladı. Daha sonra Doğan Bey Camiine imam oldu. Vaktini ibadetle geçiren Üftade, Karacabeyli Hızır Dede isimli bir velinin Bursa'ya geldiğini öğrenince huzuruna vararak talebesi olmayı istediğini söyledi. Karacabeyli Hızır Dede'nin yanında yetişen Üftade, hocasının terbiyesinde sekiz yıl çalıştı. Hocasının ardından talebe yetiştirmeye başlayan Muhammed Üftade, Aziz Mahmud Hüdayi'nin hocasıdır. Üftade'nin Hytbe Mecmuası ve Divan adlı iki eseri bulunur.

Üftade hazretleri 1581 senesinde Bursa'da hastalandı ve ardından vefat etti. Sağlığında kendi yaptırdığı caminin bahçeine defnedilen Üftade'nin mezarının üstüne türbe yapıldı. Sandukasının üstündeki levhada ise şu dizeler yer alıyor:

"Bâğ-ı aşkın andelibi, hazret-i Üftâde'dir.

Dertli âşıklar tabîbi, hazret-i Üftâde'dir.

Vâsıl-ı kâmil odur, tevhîd-i Zâta şübhesiz,

Gösteren râh-ı Hüdâyı hazret-i Üftâde'dir.

Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlûba,

Halleden her müşkilâtı, hazret-i Üftâde'dir.

Sıdkile ol Hüdâî eşiğinde dâimâ,

Bil hakîkat kutb-ül-aktâb hazret-i Üftâde'dir."

KAYNAK: islamilimleri.com