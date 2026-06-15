Tokat'ta dehşet evi! Azeri gelin kayınpederini döverek öldürdü
Kan donduran olay Tokat'ın Ağmusa köyünde meydana geldi. 88 yaşındaki Mustafa Cici, tartıştığı gelininden dayak yedi. Yaşlı adam aldığı darbe sonrası yere düşüp öldü. Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen gelin gözaltına alındı.
- Tartışma, Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darp etti.
- K.V.'nin darbesi sonucu yere düştüğü iddia edilen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
- Sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Cici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Artova Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı ve K.V. gözaltına alındı.
- Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darp etti.
GELİN VURDU KAYINPEDER ÖLDÜ!
İddiaya göre K.V.'nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.