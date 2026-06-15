Takip ettikleri araca kurşun yağdırdılar! Başından vurulan kadın öldü
Kayseri'de iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheliler, olay yerinden ayrılan otomobili takip ederek ateş açtı. Başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, kontrolden çıkan aracın duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda K. Abdullaeva, F.J., S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında tartışma çıktı.
- Tartışma sonrası K. Abdullaeva, F.J. ve S.J., K.K.'nın kullandığı 38 LK 042 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı.
- S.A. ve E.Ö. tarafından takip edilen otomobile seyir halindeyken tabancayla ateş açıldı.
- Otomobilde bulunan K. Abdullaeva kafasından vurularak ağır yaralandı.
- K.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı.
- K. Abdullaeva hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Şüpheliler S.A. ve E.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için K. Abdullaeva, F.J. ve S.J., K.K.'nın kullandığı 38 LK 042 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı.
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ARACI TAKİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
38 LK 042 plakalı otomobili takip eden S.A. ve E.Ö., seyir halindeyken otomobile tabancayla ateş açtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilde bulunan K. Abdullaeva kafasından vurularak ağır yaralanırken, K.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise duvara çarptı.
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BAŞINDAN VURULAN KADIN ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri başından vurulan K. Abdullaeva'yı ve kaza nedeniyle yaralanan sürücü K.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler S.A. ve E.Ö., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K. Abdullaeva, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.