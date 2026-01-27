Bakır fiyatları küresel piyasalarda yükseliş trendini sürdürürken, yatırımcıların da ilgisi bu metale yöneliyor. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve teknoloji sektöründeki hızlı büyüme bakıra olan talebi artırırken, arz tarafındaki kısıtlar fiyatların daha da yükselmesine yol açabileceği beklentisini güçlendiriyor. Peki, bakır yatırımı nasıl yapılır, bakır nereden alınır?

Bakır, günümüz teknolojisinin temel yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Yapay zekâ teknolojileri, veri merkezleri, altyapı projeleri ve enerji tesisleri gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılan bakır, kritik bir role sahip.

Güneş panelleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran ülkeler, altyapılarını modernize eden ekonomiler ve teknoloji üretiminde öne çıkan ülkeler bakır tarafında avantajlı konuma geçiyor. Elektrikli araçlar, yapay zekâ sistemleri ve yüksek kapasiteli veri depolama merkezleri gibi yeni nesil teknolojilerin bakıra olan ihtiyacı, talep artışını kalıcı hâle getiriyor.

Uzmanlara göre dünya, uzun vadeli bir emtia döngüsüne girmiş durumda. Altın ve gümüşün yanı sıra bakır da önümüzdeki dönemde yatırımcıların radarında olacak.

Bakır nereden, nasıl alınır? Değerli maden yatırımında yeni trend oldu!

BAKIR YATIRIMI NASIL ALINIR?

Bakır, kuyumcularda satılan bir değerli metal değildir. Endüstriyel bir emtia olduğu için üretimi ve ticareti rafineriler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılır. Bu nedenle kuyumcular bireysel alıcılar için satış yapmaz.

Uzmanlar, yatırım amaçlı bakır alımının banka fonları, emtia fonları veya aracı kurumlar üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Fiziki olarak bakır almak hem depolama hem de güvenlik açısından mümkün ve mantıklı bir yöntem olarak görülmüyor.



Bakır nereden, nasıl alınır? Değerli maden yatırımında yeni trend oldu!

BAKIR DÜNYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında bakır ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Memiş, bakırın dünya için önemine ilişkin; "Çünkü yapay zeka teknolojisi, altyapılar, bilgi depolama merkezlerinin ısıyla ilgili süreçleri var. Güneş panellerini yoğun şekilde üreten ülkeler, enerji tesislerini artıran ülkeler, bakır tarafına yatırım yapıp altyapı tesislerini yenileyen ülkeler bu tarafta avantajlı olacak. Bu yapay zeka tesis teknolojileri ve diğerleri bakıra ihtiyacı olduğu için bakır yatırımı yapmak zorunda. Şili, Peru gibi ülkelerde bunun üretimi var. Çok nadir bir metaldir. Gümüş-altın gibi hemen üretilmesi kolay bir emtia değildir. Gelecek, değerli metallerde ama sadece bakırda, altında, gümüşte değil. Onlarca değerli metal var. Dünya 50 yıllık bir emtia döngüsünün içine girdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası