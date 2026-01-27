'Yeni altın' bakır mı olacak? Altın ve gümüş fiyatlarında rekor tazelerken, finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. "Emtia Savaşları" dönemine girildiğini belirten Memiş, özellikle yapay zeka ve elektrikli araç teknolojileriyle parlayan bakır yatırımı için %40'lık bir artış potansiyeline işaret etti. Memiş, bakır yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için de yol haritası çizdi ve sosyal medya manipülasyonlarına karşı uyardı.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında soruları cevapladı. Yatırımcıların son dönemde en çok arattığı "Bakır alınır mı?" ve "Fiziki bakır nereden alınır?" sorularına açıklık getiren Memiş, önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, ABD'nin altın, Çin'in gümüş, Elon Musk'ın ise bakır üzerinden yürüttüğü "Emtia Savaşları"na dikkat çekerek yatırımcıyı manipülasyon riskine karşı uyardı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...

BAKIR YATIRIMI YAPILIR MI? "Değerli metallerin hikâyeleri farklı ve çeşitli nedenlerden dolayı değer artışları var. Altın güvenli liman olarak jeopolitik riskleri ve enflasyonu severken, gümüş iletkenliği nedeniyle güneş panelleri ve tıp gibi alanlarda yoğun kullanılır. Ama son haftalarda ‘bakır popülizmi’ başladı. BAKIR FİYATLARI ARTACAK MI? Bakır ise endüstriyel bir metaldir; yapay zeka teknolojilerinde, elektrikli araçlarda ve altyapı çalışmalarında fiziki olarak kullanılıyor. Dünyanın teknolojik yönelimi göz önüne alındığında, talep artışı ve arz problemleri nedeniyle bakır fiyatlarının artacağı şüphesizdir. Ancak tüm varlığı bakıra yatırmak yanlıştır. Şüphesiz ki uzun vadede bakır değer artışlarına devam edecek.

KUYUMCUDAN BAKIR SATIN ALINIR MI? Alamazsınız. Kuyumcularda bakır satışı yoktur. Endüstriyel bir metal olduğu için bu kuyumcuların değil rafinelerin işidir. Piyasada faaliyet gösteren rafineler de tüm endüstriyel metalleri satıyor ve sektörler de bunu kullanıyor. Vatandaşlarımız boş yere kuyumcuya gidip bakır sormasına gerek yok. Bir kamyon dolusu bakırı alsanız da nerede saklayacaksınız. Ama bunu banka fonlarından, aracı şirketlerden yatırım olarak alabilirsiniz. Bu tamamen sosyal medyanın köpürtmesidir.

Gümüş-Bakır-Altın BAKIRIN GELECEĞİ NASIL OLACAK? Şüphesiz iyi görüyorum. Tüm endüstriyel metallerin geleceği iyi. Elon Musk, Davos zirvesinde ‘Yapay zeka teknolojisinin getirdiği yeniliklerde, dünyanın altyapısı buna müsait değil. Depolama merkezlerinin ve elektrik kablolarının değişmesi lazım. O yüzden de fiziki bakır kullanılacak. Dünyada 980 milyon tonluk bir bakır rezervi var. 2024 yılında 50 milyon tonluk bir talep oluşmuş. Talep oldukça, arz problemi yaşandıkça bakırın fiyatı da artacak. O yüzden bakır uzun süreli bir yatırımcıysanız ve emtia sepetiniz varsa içine bakırı da koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi, fiziki olarak satın alınan bir emtia değildir.



ALTINDA SON DURUM NEDİR? Perde arkasında olan bir şey var o da emtia savaşlarının başlamış olması. ABD buna altın üzerinden, Çin gümüş üzerinden, Elon Musk da bakır üzerinden devam ediyor. Böyle bir emtia savaşı var dünyada. Teknik olarak okunabilecek bir seviyede değil. Puslu bir hava var. Bahaneleri bol. Şu anda bile Şubat ayı manipülasyonu hazır: ‘Şubat’ta ABD, İran’a müdahale edecek’ beklentisiyle şubat ayı manipülasyonu kapatıldı. O yüzden bilerek-isteyerek manipülasyon fiyatlaması olduğu için yatırımcının kendisini koruması daha önemli. Orta-uzun vadade altın-gümüş tarafında ve diğer madenlerde yükseliş beklentimiz devam ediyor. Bu her ay yükselecek anlamına gelmiyor. Ara ara fırsatlar verecektir. Onları da ‘alım fırsatı’ olarak değerlendiren yatırımcılar portföylerine ona göre yön verebilir.



Şu an fiziki altın 7335 TL. Ons altın 5083 dolar. Gram gümüş 157 TL seviyesinde. Uzun vadede evet, ama kısa vadede riskli. İştah kabartan bu fiyatlar yatırımcıların canını yakabilir. Sakin olmak, sabırlı olmak, kâr satışlarını gözetmek daha önemli. Hiçbir enstrüman sonuna kadar gitmez. Piyasa şu an öngörülebilir bir piyasa değil. Gümüş altına oranla daha riskli şuanda. Kısa vadede ‘gümüş alıp paramı katlayacağım’ hayali olan insanların çok dikkat etmesi gerekir. Gümüşe çok dikkat edin.

