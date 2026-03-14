Adıyaman’da babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren Muharrem Borazan, yaklaşık 30 yıldır aynı semtte bulunan küçük dükkanında vatandaşlara hizmet vererek mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

İlkokulu tamamladıktan sonra çalışma hayatına sanayide demir işinde başlayan Borazan, uzun yıllar farklı işlerde çalıştı. Yaklaşık 8-9 yıl boyunca demir ustalarının yanında çalışan Borazan, bu süreçte kaynakçılık ve demir ustalığı yaptı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra yönünü babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğine çeviren Borazan, yıllar içinde mesleğinde ustalaştı. Aynı semtte bulunan küçük dükkanında yaklaşık 30 yıldır ayakkabı tamiri yaptığını belirten Borazan, mesleğini severek sürdürdüğünü ifade etti.

Babadan devraldı, mahallenin hafızası oldu: 30 yıldır bitmeyen ayakkabı mesaisi

"HEM EMEK HEM SABIR İSTEYEN BİR MESLEK"

Bir dönem ayakkabı imalatı da yaptığını anlatan Borazan, zamanla taleplerin değişmesiyle birlikte yalnızca tamir işine ağırlık verdiğini söyledi. Vatandaşların getirdiği ayakkabıları onararak yeniden kullanıma kazandırdığını dile getiren Borazan, ayakkabı tamirciliğinin hem emek hem de sabır isteyen bir meslek olduğunu belirtti.

Borazan, insanların işini görmenin ve onlara yardımcı olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, yıllardır aynı mahallede hizmet vermenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası