Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen ancak henüz belirlenemeyen bir sebeple hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin son dakika gelişmeler araştırılıyor. Arama motorlarında "Böcek ailesinin babası öldü mü? " sorusu yeniden gündeme geldi.

4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra Fatih'te konakladıkları otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (36) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatlarını kaybetti.

Gözaltına alınan 7 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilere ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı.

Böcek ailesinin babası öldü mü? Son gelişmeler yakından takip ediliyor

BÖCEK AİLESİNİN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Fatih'te konakladığı otelde fenalaşan baba Servet Böcek hayatını kaybetti.

Aslen Türk vatandaşı olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmını Almanya'da geçiren Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ve iki çocuğu Kadir Muhammet (6) ile Masal Böcek (3) ile birlikte yaz tatilini memleketlerinde geçirmek üzere İstanbul’a gelmişti.

Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek hayatını kaybetmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu.

SERVET BÖCEK NEDEN ÖLDÜ?

Servet Böcek'in ölüm nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Adli Tıp Kurumu ön raporunda ailesiyle birlkte kaldıkları oteldeki kimyasal maddeden zehirlenmiş olabileceği öngörülüyor.

13 Kasım Perşembe günü saat 03.00 sıralarında ailenin hastaneye kaldırıldığı belirtilen raporda, çocukların yapılan müdahaleye cevap alınamayarak vefat ettikleri, ancak anne Çiğdem Böcek'in 14 Kasım Cuma günü, baba Servet Böcek'in ise 17 Kasım'da vefat ettiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapora göre, anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun (Kadir Muhammet ve Masal Böcek) harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bir bulguya rastlanmamıştır.

Raporda, üç kişinin ölüm sebebinin öncelikli olarak konakladıkları Fatih ilçesindeki otelin ortamından kaynaklanan kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük bir ihtimalle ise tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi olduğu tespit edilmiştir.

Ailenin 9 Kasım'da İstanbul'a geldiği, 10 ve 11 Kasım'da midye, pide ve kokoreç gibi çeşitli gıdalar tükettiği ve 12 Kasım sabaha karşı mide bulantısı şikayetleri başlayınca hastaneye başvurduğu ancak ilk tedavinin ardından otele döndükleri belirtilmiştir.

