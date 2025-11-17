Bora Cengiz kimdir, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri gündemde
Son zamanların popüler gençlik ve drama dizilerinde üstlendiği rollerle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Bora Cengiz'in hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi.
Sana Bir Sır Vereceğim, Yedi Güzel Adam, Tutunamayanlar, Çilek Kokusu gibi dizilerle dikkatleri üzerine çeken Bora Cengiz, televizyon ve sinema dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden biridir.
BORA CENGİZ KİMDİR?
Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. İlk olarak 2008 yapımı Peri Masalı’nda "Tolga” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.
Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Cengiz, eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro ve ekran projelerinde aktif olarak yer aldı.
BORA CENGİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- Peri Masalı (2008)
- Kavak Yelleri
- Türkan
- Bizim Okul
- Sana Bir Sır Vereceğim
- Yedi Güzel Adam
- Çilek Kokusu
- Bodrum Masalı
- Yüzyıllık Mühür
- Ramo
- Tutunamayanlar
- Çıplak
- Alev Alev
- Kalp Yarası
- Alparslan: Büyük Selçuklu
- Ömer
- İnci Taneleri
