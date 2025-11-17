Son zamanların popüler gençlik ve drama dizilerinde üstlendiği rollerle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Bora Cengiz'in hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi.

Sana Bir Sır Vereceğim, Yedi Güzel Adam, Tutunamayanlar, Çilek Kokusu gibi dizilerle dikkatleri üzerine çeken Bora Cengiz, televizyon ve sinema dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden biridir.

Bora Cengiz kimdir, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri gündemde

BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. İlk olarak 2008 yapımı Peri Masalı’nda "Tolga” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.

Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Cengiz, eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro ve ekran projelerinde aktif olarak yer aldı.

Bora Cengiz kimdir, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri gündemde

BORA CENGİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Peri Masalı (2008)

Kavak Yelleri

Türkan

Bizim Okul

Sana Bir Sır Vereceğim

Yedi Güzel Adam

Çilek Kokusu

Bodrum Masalı

Yüzyıllık Mühür

Ramo

Tutunamayanlar

Çıplak

Alev Alev

Kalp Yarası

Alparslan: Büyük Selçuklu

Ömer

İnci Taneleri

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası