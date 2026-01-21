Altın fiyatları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle beraber, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak konusu olurken, altındaki son durum araştırılıyor.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü altı piyasası tarihi bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler altının ons fiyatını zirveye çıkardı. Bu yükseliş, iç piyasada gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerine yansıdı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren "Bugün altın fiyatları ne kadar? " sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte rekor seviyelere doğru ilerleyen piyasada güncel altın fiyatları...

Bugün altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü altın fiyatları rekor seviyelerde işlem görüyor. Serbest piyasada altının satış fiyatları şu şekildedir:

Gram altın satış fiyatı: 6.740,29 TL

6.740,29 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 11.203,00 TL

11.203,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 22.406,00 TL

22.406,00 TL Tam altın satış fiyatı: 43.611,84 TL

43.611,84 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.642,00 TL

44.642,00 TL Gremse altın satış fiyatı: 109.364,05 TL

Bugün altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

20 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.01 itibarıyla 6.748,57 TL seviyesinden işlem görüyor.

Bugün altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Küresel piyasalarda belirsizlik yaşanmasıyla beraber altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. 2026 yılı, küresel siyasette artan gerilimlerle birlikte altın piyasasında sert yükselişe geçti. ABD’nin Venezuela’ya yönelik adımları ve Grönland üzerinden verdiği mesajlar, jeopolitik tansiyonu tırmandırdı. Yılın ilk üç haftasında altın fiyatları yaklaşık yüzde 12 değer kazanarak 4.800 dolar seviyesini aştı.

Bugün altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Güvenli liman talebinin hızlanmasıyla birlikte 5.000 dolar beklentisi güçlenirken, Troy Kıymetli Maden tarafından yayımlanan raporda ekonomik verilerden ziyade jeopolitik risklerin belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Raporda, ons altının 2026 yılı içerisinde 5.500 dolar seviyelerini test edebileceği öngörüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası