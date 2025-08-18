Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos maç takvimi!
Futbolseverler Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere tüm karşılaşmaları kaçırmamak için “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Takımlarının mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, güncel skor bilgilerine ulaşmak için 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçların listesini merak ediyor. İşte, bugünkü maç programı!
Futbol heyecanı, 18 Ağustos Pazartesi günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'da oynanacak İngiltere Premier Lig ve Laliga karşılaşmalarıyla devam ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Tribünlerden ekran başına kadar milyonlarca futbolsever, 18 Ağustos Pazartesi, günün maç programını ve skor gelişmelerini takip ediyor. Hangi takımların sahaya çıkacağı, saat kaçta oynanacağı ve kritik anların yaşanacağı maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor.
Trendyol Süper Lig
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor | Bein Sports 1
Trendyol 1. Lig
21.30 Amed SK-Erzurumspor FK | Bein Sports 2, TRT Spor
İngiltere Premier Lig
22.00 Leeds United-Everton | Bein Sports 3
La Liga
22.00 Elche-Real Betis | S Sport Plus, S Sport
