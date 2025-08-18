Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos maç takvimi!

Futbol heyecanı, 18 Ağustos Pazartesi günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'da oynanacak İngiltere Premier Lig ve Laliga karşılaşmalarıyla devam ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Tribünlerden ekran başına kadar milyonlarca futbolsever, 18 Ağustos Pazartesi, günün maç programını ve skor gelişmelerini takip ediyor. Hangi takımların sahaya çıkacağı, saat kaçta oynanacağı ve kritik anların yaşanacağı maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Trendyol Süper Lig

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor | Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig

21.30 Amed SK-Erzurumspor FK | Bein Sports 2, TRT Spor

İngiltere Premier Lig

22.00 Leeds United-Everton | Bein Sports 3

La Liga

22.00 Elche-Real Betis | S Sport Plus, S Sport