Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler

Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler

- Güncelleme:
Spor Haberleri

Vasco da Gama, tarihi bir geceye imza attı. Morumbis Stadı’nda Santos’u 6-0 mağlup eden Vasco, rakibine karşı tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Santos forması giyen ünlü futbolcu Neymar gözyaşlarına boğuldu.

Brezilya liginde Neymar'ın forma giydiği Santos, kendi sahasında Vasco da Gama ile karşılaştı. Morumbis Stadı’nda oynana karşılaşmayıVasco da Gama 6-0 kazandı.

Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler - 1. Resim

Vasco ile Santos arasındaki maçlarda bugüne kadar kaydedilen en yüksek skor 5-1’di. Bu pazar günü alınan 6-0’lık galibiyet, derbi tarihine damga vurdu.

Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler - 2. Resim

NEYMAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

6-0'lık skorla tarihi bir hezimet yaşayan Neymar, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı.Brezilyalı oyuncu, kariyerinde daha önce en fazla dört farkla kaybetmişti.

Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler - 3. Resim

Bu sonuçla Santos, Libertadores’e katılma şansını tamamen kaybetti ve 21 puanla ligde 15. sıraya geriledi. Küme düşme hattı yeniden tehlikeli şekilde yaklaşmaya başladı.

Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler - 4. Resim

