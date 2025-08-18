Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yediler

Brezilya liginde Neymar'ın forma giydiği Santos, kendi sahasında Vasco da Gama ile karşılaştı. Morumbis Stadı’nda oynana karşılaşmayıVasco da Gama 6-0 kazandı.

Vasco ile Santos arasındaki maçlarda bugüne kadar kaydedilen en yüksek skor 5-1’di. Bu pazar günü alınan 6-0’lık galibiyet, derbi tarihine damga vurdu.

NEYMAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

6-0'lık skorla tarihi bir hezimet yaşayan Neymar, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı.Brezilyalı oyuncu, kariyerinde daha önce en fazla dört farkla kaybetmişti.

Bu sonuçla Santos, Libertadores’e katılma şansını tamamen kaybetti ve 21 puanla ligde 15. sıraya geriledi. Küme düşme hattı yeniden tehlikeli şekilde yaklaşmaya başladı.