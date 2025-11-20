Futbolseverler, 20 Kasım Perşembe günü, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi heyecanının yanı sıra, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalar olacak.

Sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında "Bugün maç var mı, saat kaçta?" sorusu yerini aldı. Süper Lig'e verilen ara devam etse de, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden kritik karşılaşmalar ve 2026 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi heyecanı futbol gündemine damga vurdu.

Bugün maç var mı, saat kaçta? 20 Kasım maç takvimi paylaşıldı

BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?

Bugün 20:45 Twente - Atletico Madrid, 23:00 Chelsea - Barcelona, 23:00 PSG - Bayern München ve OH Leuven - Roma karşılaşmaları olacak.

Bugün maç var mı, saat kaçta? 20 Kasım maç takvimi paylaşıldı

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+)

23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+)

23:00 PSG - Bayern München (Disney+)

23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)

Bugün maç var mı, saat kaçta? 20 Kasım maç takvimi paylaşıldı

AVRUPA KUPASI KADINLAR SON 16 TURU

20:30 Frankfurt (K) - PSV (K)

21:30 Hammarby (K) - Ajax (K)

Bugün maç var mı, saat kaçta? 20 Kasım maç takvimi paylaşıldı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son durum şu şekildedir;

Juventus 3 - 3 Lyon

Wolfsburg 5 - 2 Manchester United

Paris FC 2 - 0

Arsenal 2 - 1 Real Madrid

Valerenga 2 - 2 St. Pölten

Bugün maç var mı, saat kaçta? 20 Kasım maç takvimi paylaşıldı

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli aranın ardından ligler 21 Kasım’da başlayacak. Trendyol 1. Lig’de 14. hafta açılışı Manisa FK - Adana Demirspor maçıyla yapılacak. Lider Bodrum FK 27 puanla önde, Pendikspor ve Amed SK 26 puanla takipte. Esenler Erokspor ve Çorum FK 25 puanda. Düşme hattı ise Ümraniyespor 11, Manisa FK 10, Hatayspor 4 ve Adana Demirspor -17 puanla oluştu.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası