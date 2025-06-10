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Bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimleri çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimleri çalışma saatleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından bugün sağlık ocaklarının açık olup olmadığı gündeme geldi. Bayram tatili süresince kapalı olan sağlık ocaklarının 10 Haziran Salı günü açılma durumu hasta olan ve ilaç yazdırmak isteyen binlerce vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kurban Bayramı boyunca birçok özel işletmede ve kamu kurumları hizmet vermedi. Bayram tatilinin bitmesiyle birçok sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Peki sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bayram tatilinin sona ermesiyle 10 Haziran Salı günü sağlık ocakları başta olmak üzere birçok sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Aile Sağlığı Merkezleri, bugün normal mesai saatleri içinde hizmet verecek.

Bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimleri çalışma saatleri - 1. Resim

10 HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

10 Haziran Salı günü sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin yarın sona ermesi sağlık ocaklarının mesai takvimini gündeme getirdi. Bayram tatili 9 Haziran Pazartesi günü sona erdiğinden bugün sağlık ocakları açık olacak.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları, 10 Haziran Salı günü açık olacak. Aile hekimleri 09.00-16.00 saatleri arasında hasta kabulü yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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